Wegen Robert Lewandowski: Rummenigge stänkert gegen den FC Barcelona

Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge kann nicht verstehen, warum Robert Lewandoski den FC Bayern in Richtung Barcelona verlassen will: "Was kann Barcelona mehr bieten im Moment? Da fällt mir nichts ein, wenn ich ehrlich bin."

29. Mai 2022 - 10:41 Uhr | AZ/SID