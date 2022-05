Entscheidung gefallen: Corentin Tolisso verlässt den FC Bayern

Nach fünf Jahren verlässt Corentin Tolisso den FC Bayern. Zuletzt war immer wieder über die Zukunft des Franzosen spekuliert worden, nun herrscht Klarheit.

München - Geht er oder bleibt er vielleicht doch noch? Über diese Frage um Bayerns Corentin Tolisso wurde zuletzt immer wieder spekuliert. Nun gibt es Gewissheit: Der Franzose verlässt den deutschen Rekordmeister! Das gaben die Bayern am Montagnachmittag bekannt. Tolissos Vertrag läuft im Sommer aus, der Franzose verlässt die Münchner also ablösefrei.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender: "Corentin Tolisso war fünf Jahre Teil unseres Teams, das unter anderem mit der Sechs-Titel-Saison 2020 Geschichte geschrieben hat. Wir danken ihm für seine Leistungen und seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", wird Vorstands-Boss Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung zitiert. Tolisso war 2017 von Olympique Lyon für die damalige Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro zum FC Bayern gekommen.

Tolisso beim FC Bayern: Fünf Jahre, fünf Meisterschaften

In seiner Zeit bei den Münchnern, die immer wieder von (schweren) Verletzungen geprägt war, bestritt Tolisso insgesamt 118 Pflichtspiele, in denen er 21 Tore erzielte. In jeder seiner Bayern-Saisons gewann er jeweils die Meisterschaft, hinzu kommen unter anderem zwei DFB-Pokale sowie vier DFL-Supercups.

"Wir möchten uns bei Corentin Tolisso für fünf erfolgreiche gemeinsame Jahre bedanken. Er hat sich auch in schwierigen Phasen nie aus der Bahn werfen lassen und immer alles für den FC Bayern gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Tolisso selbst verabschiedete sich mit einem Post auf seinem Instagram-Kanal und bedankte sich für die Zeit in München.

Wohin es Tolisso nun verschlägt, ist aktuell noch unklar. In der Vergangenheit galt unter anderem Juventus Turin immer wieder als möglicher Abnehmer.