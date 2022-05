Ex-Bayern-Star Arjen Robben feiert ersten Titel als Jugendtrainer

Seine aktive Fußballerkarriere hat Arjen Robben vergangenes Jahr beendet, Titel feiert er aber weiter: dieses Mal als Trainer der Jugendmannschaft seines Sohnes.

Groningen - Der ehemalige niederländische Fußball-Profi Arjen Robben hat mal wieder einen Meistertitel in der Tasche – diesmal nicht als Spieler, sondern als Trainer. Der 38-Jährige feierte am Samstag den Titel als Coach der Mannschaft seines Sohnes Luka beim Amateurverein Be Quick 1887 in Groningen.

Arjen Robben seit der Winterpause Jugendtrainer

"Stolz auf die Jungs!", twitterte Robben. Der Sportsender ESPN zeigte auf seinem Twitteraccount am Sonntag ein Video des jubelnden Robben mit seiner Mannschaft. Der ehemalige Oranje-Star und Ex-Profi des FC Bayern hatte die Mannschaft nach der Winterpause als Coach übernommen.

Robben spendiert Hamburger und Pommes für alle

Einem Bericht der Fußballzeitschrift VI zufolge war es kein leichtes Spiel für die Mannschaft unter 14 Jahre. Zweimal musste Robbens Team einen Rückstand gut machen, und erst in der letzten Minute gelang der Ausgleichstreffer zum 3:3 gegen Roda '46 aus Leusden. Damit sicherten sich die Jungens den Titel und den Aufstieg in die Erste Division. Nach dem Spiel, so berichtet das Fachblatt VI, spendierte Robben wie versprochen Hamburger und Pommes für alle.