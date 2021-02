Mega-Vertrag winkt: Doch für welche Nationalmannschaft entscheidet sich Bayern-Talent Jamal Musiala?

Bayern-Talent Jamal Musiala wird wohl bald seinen Profivertrag bei den Münchnern unterschreiben. Eine Frage ist jedoch noch gänzlich ungeklärt: Für welche Nationalmannschaft spielt der Offensivmann in Zukunft?

München - Am 26. Februar ist es soweit: Dann wird Bayern-Talent Jamal Musiala 18 Jahre alt. Ab dann kann er auch einen Profivertrag unterschreiben. Zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass Musiala bald sein neues Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen wird. Der Offensivmann soll langfristig - für fünf Jahre - an den Verein gebunden werden.

Musiala ist der neue Shootingstar beim FC Bayern: In dieser Saison lief er bereits 23 Mal für die Profis auf, mit seinem Treffer beim Liga-Auftakt gegen Schalke (8:0) krönte er sich prompt zu Bayerns jüngstem Bundesliga-Torschützen aller Zeiten.

Mittlerweile ist Musiala fester Bestandteil des Teams – regelmäßig ist er bei den Spielen der Profis dabei – auch wenn es zuletzt zweimal nicht für einen Einsatz reichte. Für die zweite Mannschaft in der 3. Liga ist er quasi nicht mehr vorgesehen, sein letztes Spiel für die Bayern-Amateure machte er im vergangenen Oktober.

Schon seit vergangenem Frühjahr ist der Deutsch-Engländer regelmäßig im Training der Profis dabei, innerhalb der Mannschaft genießt er laut Trainer Hansi Flick bereits volle Akzeptanz. Auch Welttorhüter und Kapitän Manuel Neuer hält viel von Bayerns Supertalent "Nein, die Fähigkeiten wurden früh erkannt", antwortete der Welttorhüter im Dezember auf die Frage, ob er überrascht von Musialas Entwicklung sei: "Er war nach dem Restart bei uns Profis dabei. Wir haben in Lissabon alles miteinander erlebt."

Startet derzeit beim FC Bayern durch: Jamal Musiala. © GES/Augenklick

Musiala: In Stuttgart geboren, in England ausgebildet

Um den erst 17-Jährigen ist in den vergangenen Monaten allerdings ein Kampf entbrannt – und zwar zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball-Verband. Der Grund: Beide wollen den Bayern-Youngster in ihrer Nationalmannschaft spielen sehen. Musiala, der die englische Staatsangehörigkeit hat, aber in Stuttgart geboren ist, kann sich für eines der beiden Länder entscheiden. Vor rund zehn Jahren zog er auf die Insel, wurde beim FC Chelsea ausgebildet. 2019 folgte dann der Wechsel zum FC Bayern.

Jamal Musiala überzeugt in Englands U21

Die Tendenz ging zunächst klar in Richtung der "Three Lions". In der vergangenen Länderspielpause lief er erstmals für die englische U21 auf und wusste sofort zu überzeugen. Beim 5:0-Sieg der "Young Lions" gegen Albanien im vergangenen November stand Bayerns Offensiv-Juwel erstmals in der Startelf und feierte in der 36. Minute auch direkt sein Tor-Debüt.

England-Trainer über Musiala: "Wird mal ein brutaler Mann"

Auch Englands U21-Nationaltrainer Aidy Boothroyd kam nach der Gala des 17-Jährigen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Jamal war exzellent. Man sieht zwar, dass er physisch noch nicht ausgereift ist, aber er wird mal ein brutaler Mann sein. Sein Gehirn und seine Füße beeindrucken am meisten. Er ist rasiermesserscharf", meinte Boothroyd über seinen Startelf-Debütanten und stellte klar: "Wir wollen ihn behalten."

Jamal Musiala erzielte gegen Albanien sein erstes Tor für die englische U21. © imago images / Sportimage

Bierhoff: "Sehr gutes Gespräch" mit Musiala

Doch nun darf auch Bundestrainer Joachim Löw bei Musiala auf eine Entscheidung für die deutsche Nationalmannschaft hoffen.

"Wir hatten ein sehr gutes und offenes Gespräch", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff zuletzt bei "Bild live" und ergänzte: "Wir haben ihm klar gezeigt, was wir von ihm halten und dass wir davon überzeugt sind, dass er Nationalspieler werden kann und wird, aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung."

Wirbeln beim FC Bayern im Angriff: Top-Star Serge Gnabry (r.) und Talent Jamal Musiala. © sampics/Augenklick

Löw: "Außergewöhnlich großes Talent"

Löw hatte zuletzt angekündigt, den 17-Jährigen für den Start in die WM-Qualifikation im März nominieren zu wollen. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut. Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm", wurde Löw von der "Bild" zitiert.

Auch Gnabry wirbt um Musiala

Doch entschieden ist bislang noch nichts, denn der Youngster ist auch im Fokus von Englands Nationalcoach Gareth Southgate. Wie die " " bereits zuvor berichtete, soll Musiala aber mittlerweile eher zum DFB als zum englischen Fußballverband tendieren – ob's an seinen Teamkollegen in München liegt?

Zuletzt hatte sich bereits Serge Gnabry ins Tauziehen eingeschaltet. "Sein Talent ist unbeschreiblich. Nichts kann ihn einschüchtern. Dazu hat er noch viel Zeit, und ich hoffe, dass er sich noch weiterentwickelt und sein ganzes Talent bald für Deutschland einsetzen wird anstatt für England – davon würde dann auch ich profitieren", schwärmt Gnabry über seinen Teamkollegen, der bereits in der U16 das DFB-Trikot getragen hatte.

Länderspiele im März: Kampf um Musiala nimmt Fahrt auf

Etwas Zeit für eine endgültige Entscheidung hat der Bayern-Youngster noch: Laut aktueller FIFA-Regularien bindet sich ein Spieler erst an ein Land, wenn er ein Pflichtspiel für die jeweilige Profi-Mannschaft bestritten hat. Im März wird es für Musiala dann also ernst!

Laut einem Bericht der " " hat sich Musiala bislang auch noch nicht für einen Verband entschieden. Demnach sei aus seinem Umfeld zu hören, dass die erste Einladung für den A-Kader möglicherweise die Entscheidung bringen könnte.