Joshua Kimmich beim FC Bayern wieder zurück - und doch außen vor

Joshua Kimmich gibt sein Comeback im Training des FC Bayern. Ins Teamhotel in Augsburg darf er wegen 2G nicht.

München – Mit einem Lächeln im Gesicht lief sich Joshua Kimmich am Mittwoch um kurz nach elf Uhr an der Seite von Leon Goretzka warm, danach absolvierte der Mittelfeld-Stratege des FC Bayern das komplette Mannschaftstraining an der Säbener Straße: Kimmich ist zurück und bereit für das Auswärtsderby beim FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker).

Und doch wird diesmal einiges anders sein. Denn aufgrund der 2G-Regel in Bayern dürfen die ungeimpften Münchner Profis Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting, die sich nach dem positiven Corona-Befund bei Niklas Süle zuletzt in Quarantäne befanden, das Teamhotel in Augsburg nicht betreten.

Private Anreise für Kimmich und Co. – Süle fällt aus

Private Anreise statt gemeinsamer Vorbereitung – Kimmich und Co. bleiben trotz ihres Comebacks außen vor. Ob das den einen oder anderen Profi nun doch noch zur Impfung bewegt?

Süle, der doppelt geimpft ist, fällt für die Partie in Augsburg aus, er soll im Laufe der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen. Zur Verfügung steht hingegen Goretzka nach seiner Hals-Verletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. Kimmichs Mittelfeldpartner konnte ohne Probleme mit dem Team trainieren.

Während die Franzosen um Dayot Upamecano noch fehlten, nahmen auch Thomas Müller, Leroy Sané und Robert Lewandowski nach ihren Länderspielreisen an der Einheit teil. Das Trio ist bereit für Augsburg.