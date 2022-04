"Jetzt ist es wunderbar": Die Stimmen zur 32. Deutschen Meisterschaft des FC Bayern

Der FC Bayern krönt sich auch in der Saison 2021/22 zum Deutschen Meister. Die Stimmen zum zehnten Titelgewinn in Folge der Münchner.

München – Jedes Jahr das gleiche Bild! Am Ende feiert wie immer der FC Bayern, zumindest in der Bundesliga. Am Samstagabend machten die Münchner durch einen 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund die zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge perfekt und dadurch zumindest vorübergehend das bittere Champions-League-Aus gegen Villarreal vergessen.

Anders als in den vergangenen zwei Jahren durfte der deutsche Rekordmeister den nationalen Titelgewinn auch vor Tausenden eigenen Fans feiern. Das Topspiel gegen den BVB war mit 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena ausverkauft.

Die Stimmen zur 32. Deutschen Meisterschaft des FC Bayern:

Julian Nagelsmann (Trainer): "Der Rahmen stimmte. Deswegen haben wir es Gott sei Dank heute gemacht. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Ich bin immer noch zarte 34, es ging alles sehr schnell. Das Jahr war nicht ganz so leicht. Deswegen bin ich froh, dass wir es mit dem Meistertitel gekrönt haben."

Manuel Neuer: "Das ist natürlich Wahnsinn"

Manuel Neuer (Kapitän): "Das ist natürlich Wahnsinn. Es war wichtig, dass wir es nach dem Ausscheiden gegen Villarreal vernünftig abschließen. Jeder will, das ist das Besondere in unserem Team."

Thomas Müller (Nationalspieler): "Wir wollten unbedingt. Es hat sich viel Frust breit gemacht. Das konnten wir uns gut von der Seele spielen. Jetzt ist es wunderbar."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Im Namen des DFB gratuliere ich dem FC Bayern München herzlich zur deutschen Meisterschaft. Die Konstanz des Klubs ist überaus beeindruckend. Diese Meisterschaft ist für den FC Bayern aber sicher nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil es bereits der zehnte Triumph in Folge ist. Denn zum ersten Mal seit 2019 waren bei der Meisterkür wieder Zuschauer*innen im Stadion, die ihre Mannschaft ausgiebig feiern konnten, nachdem sie bei den beiden Titelgewinnen zuvor aufgrund der Pandemie nicht dabei sein durften. Ohne die Fans ist der Fußball nur halb so schön. Das ist am Samstag in München wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden."

Hansi Flick: "Zum wiederholten Mal das Maß aller Dinge in der Bundesliga"

Hansi Flick: (Bundestrainer): "Der FC Bayern ist zum wiederholten Mal das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Die zehnte Meisterschaft in Folge ist ein herausragender Erfolg für den Verein, die Mannschaft und die vielen Fans. Besonders freue ich mich für meinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann, seinen Stab und unsere Nationalspieler. Die deutsche Meisterschaft ist der ehrlichste Titel und die Basis für weitere Erfolge. Jeder Titelgewinn gibt Selbstvertrauen - und hoffentlich für unsere Nationalspieler auch Rückenwind für die anstehenden Aufgaben in der UEFA Nations League sowie als Höhepunkt bei der WM in Katar."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Die Diskussionen über die fehlende Spannung in der Bundesliga können diesen großartigen Erfolg nicht schmälern. Zehnmal hintereinander deutscher Meister zu werden, ist beeindruckend und macht deutlich, wie gut der Verein seit vielen Jahren arbeitet. Das gilt auch für unsere Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer, die wieder einmal ihre Klasse gezeigt haben."

Markus Söder: "Der FC Bayern ist ein Aushängeschild Bayerns in der ganzen Welt"

Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin): "Der zehnte Meistertitel in Serie, der 32. insgesamt - am FC Bayern führte auch in dieser Bundesligasaison kein Weg vorbei. Es ist eine Sache, an die Spitze zu kommen. An der Spitze zu bleiben, ist oft die noch größere Herausforderung. Dass dem FC Bayern München dies schon so lange gelingt, verdient höchste Anerkennung."

Donata Hopfen (DFL-Geschäftsführerin): "Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, das Trainerteam um Julian Nagelsmann sowie die Verantwortlichen um Herbert Hainer und Oliver Kahn. Zehn Deutsche Meisterschaften in Folge - diese einmalige Bilanz und der auch in diesem Jahr wieder verdiente Titel unterstreichen die herausragende Arbeit des FC Bayern."

Markus Söder (Ministerpräsident Bayern): "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft! Eine tolle Serie mit dem zehnten Titel in Folge. Der FC Bayern ist ein Aushängeschild Bayerns in der ganzen Welt. Bayern ist stolz auf diese Leistung."