"Wollen Sie beim FC Bayern bleiben?": Robert Lewandowski verweigert klares Bekenntnis

Bleibt Robert Lewandowski beim FC Bayern oder geht er? Nach dem Titelgewinn der Münchner gegen Borussia Dortmund gibt der Pole ein vielsagendes Interview.

München – Der FC Bayern macht gegen Borussia Dortmund die zehnte Meisterschaft in Serie perfekt!

Selbstredend hatte auch Robert Lewandowski beim 3:1 über den Erzrivalen seinen Anteil am Erfolg: Bayerns Toptorjäger erzielte das zwischenzeitliche 2:0 gegen den BVB und feierte damit seine insgesamt zehnte Deutsche Meisterschaft.

Robert Lewandowski deutet Bayern-Gespräch an: "Bald passiert etwas"

Ob auch noch seine elfte im Bayern-Trikot dazu kommt, ist allerdings mehr denn je fraglich. "Alles, was jetzt in den Medien steht über meine Situation oder meinen Vertrag, war kein Gespräch", sagte der 33-Jährige nach der Partie im Interview bei "Sky". Und weiter: "Bald passiert etwas. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es zu einem Treffen kommt."

Seit Wochen wird Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Bayern-Bosse betonen seit geraumer Zeit, dass sie gerne mit dem Torgaranten verlängern würden. Vorstandschef Oliver Kahn hatte zuletzt geäußert: "Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern München bleibt."

Bisher sei laut Lewandowski aber "noch nichts besonderes" passiert, er schaue auf die Situation, "was läuft. Es ist nicht so einfach für mich", ergänzte der polnische Nationalspieler vielsagend und vermied klare Antworten auf die Fragen von "Sky"-Reporter Patrick Wasserziehr. "Wollen Sie beim FC Bayern bleiben?", hakte der nach. Doch Lewandowski gab auch hier keine klare Antwort. Das müssten beide Seiten wissen. Ein klares Bekenntnis zum deutschen Rekordmeister klingt anders. Ob er den Eindruck habe, dass ihn der Verein halten wolle? "Das muss man den Verein fragen", sagte der Stürmerstar.