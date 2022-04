10. Meisterschaft in Folge! So feierte der FC Bayern in der Allianz Arena

Der FC Bayern ist zum zehnten Mal in Folge und zum insgesamt 32. Mal Deutscher Meister. Die Party begann noch auf dem Platz – endlich wieder vor vollen Rängen. Die Bilder.

Bierduschen & Humba Tätärä – die Bilder von der Meisterfeier direkt nach Abpfiff in der Allianz Arena.

München – Julian Nagelsmann fiel Sportvorstand Hasan Salihamidzic überglücklich in die Arme, dann gab es für den Trainer des FC Bayern kein Entkommen mehr. Benjamin Pavard kippte strahlend ein Weißbierglas über den Kopf von Nagelsmann aus, viele weitere folgten. Es war der Startschuss in eine lange Partynacht, die nach dem 3:1 (2:0) im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund noch auf dem Platz begann.

Dass man diese historische Meisterschaft ausgerechnet gegen den BVB und dann auch noch in der Allianz Arena holte, machte die erste Meisterfeier vor ausverkauftem Haus seit Beginn der Corona-Pandemie zur noch spaßigeren Angelegenheit.

Weil die Bayern die Meisterschale erst am vorletzten Spieltag, nach dem letzten Heimspiel (gegen Stuttgart) bekommen, mussten Schalen aus Pappe herhalten. Sonst war aber diese Party schon wieder bayernlike. Thomas Müller, Robert Lewandowski und die anderen Profis sangen und tanzten in ihren schwarzen T-Shirts mit der "10" auf der Brust vor den Fans in der Südkurve.

Die Bilder von der Meisterfeier in der Arena gibt's oben zum Durchklicken!