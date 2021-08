Impfbus an der Arena: Erfolgreiche Corona-Impfaktion bei Bayerns Teampräsentation

Auch bei der offiziellen Teampräsentation des FC Bayern stand ein Impfbus vor der Allianz Arena. 67 Personen haben sich dort ohne vorherige Terminbuchung oder Registrierung impfen lassen.

München - Der nächste Schritt in der Münchner Impfkampagne: Die Stadt kooperiert mit dem FC Bayern und bietet spezielle Impfaktionen an der Allianz Arena an.

Corona-Impfung an der Allianz Arena

Nachdem sich Impfwillige bereits vor dem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) vor der Arena impfen lassen konnten, gab es noch eine weitere Möglichkeit für die Spritze. Am 4. August, bei der großen Team-Präsentation in der Arena, konnten sich Impfwillige ebenfalls den Piks abholen.

67 Personen haben sich binnen drei Stunden am Rande der Teampräsentation des deutschen Rekordmeisters vor der Allianz Arena gegen Corona impfen lassen. Nun plant der FC Bayern in Zusammenarbeit mit der Stadt weitere Aktionen, sowohl bei Bundesliga-Spielen als auch bei Basketball-Spielen vor dem Audi Dome.

Dreesen: "Weg aus der Pandemie führt nur über das Impfen"

"Der Weg aus der Pandemie führt nur über das Impfen. Daher werden wir zusammen mit der Stadt München weitere Impf-Initiativen umsetzen", sagte Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandschef der Bayern.

Auch die Stadt München freut sich, dass der FC Bayern die Impfkampagne unterstützt.

"Der Erfolg zeigt, dass sich die Begeisterung für den Sport und die Bereitschaft zum Impfen bestens ergänzen. Die nächsten Kooperationen sind bereits in Planung. Wir bieten über den Sommer eine ganze Reihe von Impfaktionen im Stadtgebiet an, ob in Einkaufszentren oder nächste Woche erneut in der Zentrale des Kreisverwaltungsreferats. Ich freue mich über jede einzelne Impfung, denn das bringt uns Schritt für Schritt näher an unser Ziel, diese Pandemie endlich zu überwinden", wird Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek in einer Mitteilung zitiert.