Franck Ribéry begeistert die Fans des FC Bayern - und Hasan Salihamidzic

Beim Legenden-Kick im Rahmen der offiziellen Teampräsentation streift Franck Ribéry erstmals wieder das Trikot des FC Bayern über. "Ich fühle mich sehr gut und kann noch viel geben", sagt der vereinslose Franzose.

München - Als er den Rasen der Allianz Arena betrat, brandete unter den Fans des FC Bayern der mit Abstand größte Jubel auf: Franck Ribéry. Der 38-jährige Franzose war neben Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev einer der Star-Gäste bei der Team-Präsentation der Münchner, während des abschließenden Show-Spiels der Bayern-Legenden verzückte Ribéry die Zuschauer mit Tricks und Toren.

"Warum nicht?", antwortete der Filou später lächelnd auf die Frage, ob er bei einem Anruf von Julian Nagelsmann wieder für die Bayern-Profis spielen werde.

Vertrag bei Florenz ausgelaufen: Ribéry aktuell vereinslos

Derzeit ist Ribéry vereinslos, nachdem sein Vertrag bei der AC Florenz nicht verlängert wurde. Aufhören will der Angreifer aber noch nicht. "Ich fühle mich sehr gut und fit und kann noch viel geben auf dem Platz”, sagte Ribéry, der sich aktuell in seinem Garten in Grünwald mit Fitnesstraining in Form hält. "Aber jetzt muss ich warten.” Gleiches gilt für Jérôme Boateng (32), der zuletzt gemeinsam mit Ribéry in München trainierte und ebenfalls noch keinen neuen Klub gefunden hat.

Dass Ribéry tatsächlich noch einmal für Nagelsmanns Bayern aufläuft, ist ausgeschlossen - oder etwa nicht? "Franck ist topfit, es macht Spaß, ihm zuzuschauen”, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der den Franzosen genauso herzlich begrüßte wie die alten Kollegen Thomas Müller, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski. Sie alle konnten sich davon überzeugen, dass Ribéry nichts verlernt hat.