Impfbus an der Arena: Corona-Impfaktion auch bei Heimspiel des FC Bayern gegen Bochum

Auch beim Heimspiel des FC Bayern am Samstag gegen den VfL Bochum wird ein Impfbus vor der Allianz Arena bereitstehen. Freiwillige können sich vor der Partie gegen Covid-19 impfen lassen.

München - Ein weiterer Schritt in der Münchner Impfkampagne: Die Stadt kooperiert mit dem FC Bayern und bietet erneut ein spezielle Impfaktionen an der Allianz Arena an.

Corona-Impfung an der Allianz Arena

Nachdem sich Impfwillige bereits vor dem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:2), der Teampräsentation Anfang August und dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC (5:0) vor der Arena impfen lassen konnten, gibt es nun eine weitere Möglichkeit für die Spritze. Auch beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am 18. September (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) können sich Impfwillige den Piks abholen.

Bereits ab 12.30 Uhr steht der mobile Impfbus zentral auf der Esplanade vor der Arena bereit. Auch Zweitimpfungen sind möglich.

Der FC Bayern plant in Zusammenarbeit mit der Stadt zudem weitere Aktionen, wie beispielsweise bei Basketball-Spielen vor dem Audi Dome.

Dreesen: "Weg aus der Pandemie führt nur über das Impfen"

"Der Weg aus der Pandemie führt nur über das Impfen. Daher werden wir zusammen mit der Stadt München weitere Impf-Initiativen umsetzen", sagte Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandschef der Bayern, zuletzt.

Auch die Stadt München freut sich, dass der FC Bayern die Impfkampagne unterstützt.

"Der Erfolg zeigt, dass sich die Begeisterung für den Sport und die Bereitschaft zum Impfen bestens ergänzen. Die nächsten Kooperationen sind bereits in Planung. Wir bieten über den Sommer eine ganze Reihe von Impfaktionen im Stadtgebiet an, ob in Einkaufszentren oder nächste Woche erneut in der Zentrale des Kreisverwaltungsreferats. Ich freue mich über jede einzelne Impfung, denn das bringt uns Schritt für Schritt näher an unser Ziel, diese Pandemie endlich zu überwinden", so Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.