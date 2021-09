Grippaler Infekt: Serge Gnabry fehlt im Bayern-Training

Serge Gnabry ist krank, der Bayern-Star konnte am Dienstag wegen eines grippalen Infekts nicht am Training teilnehmen. Bereits in drei Tagen steht das nächste Spiel an, wird er rechtzeitig fit?

21. September 2021 - 14:16 Uhr | AZ/dpa

Serge Gnabry konnte am Dienstag nicht am Training teilnehmen. (Archivbild) © IMAGO / kolbert-press