Verletzungs-Schock im Training des FC Bayern: Ulreich fehlt wochenlang  auch Musiala angeschlagen

Der FC Bayern muss zwei Ausfälle hinnehmen: In der Trainingseinheit am Montag verletzen sich Jamal Musiala und Sven Ulreich.

München – Jungstar Jamal Musiala und Ersatztorhüter Sven Ulreich haben sich im Training des FC Bayern verletzt.

Musiala erlitt eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk, Ulreich zog sich eine Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk zu. Das teilte der Klub am Montag mit. Wie lange die beiden Akteure ausfallen, ist unklar.

Sky-Reporter Torben Hoffmann geht bei Ulreich wohl von einer Pause von bis zu acht Wochen aus. Bei Musiala soll es sich lediglich um ein paar Tage handeln.

Wie die zuvor berichtet hatte, war der 18-jährige Musiala nach einem Foul mit einem Tape am Sprunggelenk in die Kabine gehumpelt. Ulreich sei mit einem Mitspieler zusammengeprallt. Michael Cuisance soll mit offener Sohle in den 33-Jährigen hineingerätscht, zuvor aber weggerutscht sein.