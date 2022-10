FC Bayern: Sturm, Drang und Bank – Choupo-Moting hat eine bessere Bilanz als Lewandowski

Eric Maxim Choupo-Moting macht mit zwei Toren in Augsburg erneut Werbung in eigener Sache – doch seine Bayern-Zukunft bleibt offen. Thomas Müller drängt ins Team: "Auf zwei Positionen Weltklasse."

München - Als der bayerische Pokal- und Augsburg-Fluch beendet war, gab es für die Stars von Trainer Julian Nagelsmann erstmal eine kulinarische Belohnung.

Pizza Salami wurde durch die Katakomben in die Bayern-Kabine gebracht. Um kurz vor Mitternacht war Serge Gnabry der letzte Spieler, der mit einem dampfenden Stück auf seinem Pappteller Richtung Mannschaftsbus marschierte.

Dieser Abend beim 5:2 in Augsburg schmeckte den Münchnern besonders gut – denn im deutschen Cup hatten sie in den vergangenen beiden Spielzeiten ziemlich hungern müssen. Gegen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach kam das Aus jeweils schon in der 2. Runde. "Ein Fluch war das keiner, es war einfach schwach von uns in den letzten beiden Jahren", meinte Thomas Müller, der sein Comeback nach Rückenproblemen gab.

Bayern darf weiter von drei Titeln träumen

Doch wenn man die Bayern-Spieler im Anschluss an die Partie beobachtete, wie sie ausgelassen vor der Fankurve jubelten, sangen und tanzten, bekam man schon einen Eindruck davon, wie viel Druck zuvor auf dem Team lastete. Eine erneute Niederlage hätte die Situation für Nagelsmann und die Mannschaft verschärft - so aber darf Bayern weiter von drei Titeln träumen. Das Pokal-Achtelfinale wird Ende Januar/Anfang Februar 2023 ausgespielt.

"Wir hatten 30:8 Torschüsse, es war ein sehr verdienter Sieg", resümierte Nagelsmann. In der Anfangsphase erlebten die Münchner allerdings "ein sehr schwieriges Spiel - wie immer hier", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Da muss man den Augsburgern ein Kompliment machen. Nach der Pause war es gut, da haben wir gegengehalten, uns durchgesetzt, dem Pressing standgehalten. Zum Ende haben wir es ruhig gespielt, noch ein paar Tore gemacht."

Musiala über Choupo-Moting: "Es macht Spaß, mit ihm zu spielen"

Bayern kam zugute, dass der FCA zu Beginn "extrem viele Körner" investierte, wie es Müller formulierte: "Wenn man es mit einem Langstreckenläufer vergleichen würde, haben die Augsburger vielleicht ein bisschen überpaced, es aber nicht gehalten über 90 Minuten."

Der zweite Trumpf der Münchner war abermals Eric Maxim Choupo-Moting. Zwei Tore und eine Vorlage lieferte der 33-jährige Stürmer aus Kamerun, es war seine nächste Gala nach dem 5:0 gegen Freiburg am Sonntag. "Ich gebe jeden Tag Gas im Training", sagte Choupo-Moting im ZDF: "Ich bin sehr happy, dem Team mit meinen Toren geholfen haben."

Seine Mitspieler klangen euphorischer. "Choupo ist ein super Spieler, er hat eine super Präsenz, wenn er vor dem Tor ist", sagte Jamal Musiala: "Es macht Spaß, mit ihm zu spielen." Und Müller, der mit seinem 52. Sieg im Pokal Rekordmann Mirko Votava einholte, attestierte Choupo ein "geiles Spiel".

Coach Nagelsmann lobte vor allem Choupo-Motings "Gespür" im Strafraum: "Ich finde, seine Art zu spielen, tut uns gut, seine Körperlichkeit, die Bälle zu halten." Und zu treffen. Alle 71 Spielminuten ist Choupo-Moting seit seinem Wechsel 2020 von Paris Saint-Germain zu Bayern direkt an einem Tor beteiligt - da kam nicht mal Robert Lewandowski heran (alle 76,3 Minuten ein Tor).

Ob die Münchner den 2023 auslaufenden Vertrag verlängern? Salihamidzic pokert: "Lassen wir Choupo mal ein bisschen spielen. Er macht das sehr gut, wir wissen, was wir an ihm haben - und er, was er an uns hat."

Am Samstag in Hoffenheim wird Choupo-Moting wohl wieder starten - auch wenn Nagelsmann zu bedenken gab, dass der Angreifer "nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen" könne. Müller, der gegen Augsburg das 5:2 von Alphonso Davies vorbereitete, wird aufgrund eines Magen-Darm-Infekts ausfallen.