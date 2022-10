FC-Bayern-Lazarett: Hoffnung bei Sané, Bangen um Neuer

Bayerns Offensiv-Star könnte schon in knapp zwei Wochen wieder spielen. Und der Keeper?

Der FC Bayern hatte einen prominenten Glücksbringer dabei am Mittwochabend in Augsburg. Leroy Sané trat die kurze Pokal-Reise nach seinem gegen Freiburg erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel mit der Mannschaft an - und saß bestens gelaunt als Zuschauer auf der Ersatzbank.

Keine lange Pause für Sané

Vor Anpfiff posierte er mit Thomas Müller für die Fotografen. Beide lachten. Die gute Stimmung dürfte einen wichtigen Grund haben: Sané wird nach seiner Verletzung wohl nicht allzu lange ausfallen. Laut "Kicker" könnte Sané im abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand am 1. November in den Kader zurückkehren - in nicht mal zwei Wochen also.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte jüngst gesagt: "Es ist kein Riesen-Muskelfaserriss. Ich gehe von drei Wochen Ausfallzeit aus. Wir schauen, wie es verheilt." Offenbar hat Sané gutes Heilfleisch.

Wie steht es um Neuers Comeback?

Unklar ist weiter, wann Manuel Neuer wieder spielen kann, Der Kapitän und Stammtorhüter wurde zuletzt von einer Schulterverletzung ausgebremst, er verpasste bereits drei Partien, auch am Donnerstag war er nicht beim Teamtraining dabei."Da ist das Wochenende mit Hoffenheim angepeilt, aber wir werden kurzfristig schauen müssen", sagte Nagelsmann: "Es ist Fingerspitzengefühl gefragt."

Risikos vor der WM vermeiden

Mit Blick auf die WM in Katar meiden Neuer und die Münchner jegliches Risiko. Ersatz Sven Ulreich macht seine Sache gut. Das Bangen um Neuer, es geht weiter.