FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting — Matchwinner ohne Stammplatz-Garantie

Nach seiner Gala gegen den SC Freiburg zeigt Eric Maxim Choupo-Moting auch beim 5:2-Sieg im Pokal beim FC Augsburg eine starke Leistung und steuert zwei Treffer bei. Einen Stammplatz bringt ihm das aber nicht.

Augsburg – Das Trikot von Eric-Maxim Choupo-Moting war so begehrt, dass es unter den Bayern-Fans gleich noch ein kleines Handgemenge gab. So bildete sich auf der Tribüne eine kleine Rudelbildung, als der Stürmer Geschenke verteilte. Kein Wunder — der Kameruner ist beim FC Bayern derzeit der Mann der Stunde.

Schon nach seiner Gala im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Freiburg am Wochenende wurde der 33-Jährige mit Lob überhäuft. Beim 5:2-Sieg im DFB-Pokal beim FC Augsburg am Mittwochabend lieferte Choupo-Moting die nächste starke Leistung und steuerte zwei Treffer (27./59. Minute) sowie einen Assist beim Treffer von Ersatzkapitän Joshua Kimmich (52.) bei. Das Münchner Ensemble musste zwischenzeitlich auch um das Achtelfinale zittern — Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+1) machten aber alles klar.

Titel-Ansage von Choupo-Moting: "Unser Ziel ist es, den DFB-Pokal zu gewinnen"

"Es ist immer ein Fight hier. Unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen und den DFB-Pokal zu gewinnen. Das ist der Anspruch des FC Bayern", meinte der Matchwinner nach der Partie bei "Sky": "Wir sind nach einem Rückstand wiedergekommen. Das ist ein Do-or-Die-Wettbewerb. Wir sind happy."

Zustimmung gab es von Leon Goretzka, der erneut neben Kimmich im Mittelfeld-Zentrum auflief. "Die ersten zehn Minuten waren eine Katastrophe", meinte der Nationalspieler über den frühen Gegentreffer durch Mads Petersen (9.): "Danach haben wir den Kampf angenommen und verdient gewonnen. Eine Erklärung habe ich dafür nicht. Wir wussten, worauf es ankommt. Es ist eklig zu bespielen."

Stammplatz für Choupo-Moting? "Gesetzt ist generell keiner"

Ein Sonderlob hatte Goretzka hingegen für Matchwinner Choupo-Moting: "Er spielt befreit auf. Auch heute war es wieder ein super Spiel von ihm mit seinem schnellen Ausgleich zum 1:1. Er ist ein super Spieler, deshalb spielt er gut."

Die Neuner-Frage hat sich beim FC Bayern damit vorerst erledigt — zumindest scheint es so. Eine Stammplatz-Garantie will Trainer Julian Nagelsmann seinem Angreifer aber nicht geben. "Gesetzt ist generell keiner", antwortete der 35-Jährige auf die Frage, ob man Choupo-Moting nach dessen starken Leistungen zuletzt überhaupt wieder auf die Bank setzen könne: "Es kommt ein bisschen auf den Gegner an. Choupo hat seine gute Trainingsleistung in den Spielen fortgesetzt. Generell müssen wir schauen, weil er nicht im Rhythmus ist wie die anderen."