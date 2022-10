Ein Blick auf den Gegner: Diesen Begriff müssen die Bayern heute wörtlich nehmen. Augsburg ist in dieser Saison ein Gegner, der mit allem kämpft, was ihm zur Verfügung steht. Körperlich, verbal, emotional. Kann man gut finden – muss man aber nicht. Am Wochenende in der Bundesliga war FC Köln Coach Steffen Baumgart angefressen über das Verhalten: "Wenn eine ganz Bank aufspringt und so tut, als wäre es kein Foul, dann habe ich einfach ein Problem damit"