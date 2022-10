Noten zu FC Augsburg gegen FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting betreibt erneut Eigenwerbung

Dem FC Bayern gelingt die Revanche und setzt sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals trotz eines frühen Gegentreffers mit 5:2 beim FC Augsburg durch. Die Noten für die Münchner.

Augsburg - Eigentlich erstaunlich, dass der 33-Jährige sich in den vergangenen Wochen und Monaten nie zu Wort meldete, als alle Welt klagte, dass der FC Bayern in dieser Saison keinen Mittelstürmer mehr habe. Maxim Choupo-Moting lässt lieber Taten als Worte sprechen. Gut so. Zum 5:2-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg steuert der Angreifer gleich zwei Treffer bei.

Der FC Bayern in der Einzelkritik:

Sven Ulreich, Note 3: Wirkte beeindruckt vom frühen Pressing der Gastgeber. Ohne Chance beim 0:1 (9.). Wobei Kollege Neuer womöglich noch den oder anderen Finger dran bekommen hätte.

Benjamin Pavard, Note 2: Ersetzt auf der rechten Abwehrseite wieder den Kollegen Mazraoui (muskuläre Probleme). Scheint sich durch diese Konkurrenzsituation wieder an seine Offensivqualitäten zu erinnern.

Dayot Upamecano, Note 3: Zieht im Infight gegen den genauso bulligen Demirovic gleich mal den Kürzeren, doch der trifft nur das Außennetz (2.). Fälscht eine Flanke unglücklich ins eigene Netz ab (65.).

Matthijs de Ligt, Note 3: Bekommt in Minute 5 ebenfalls die Härte Demirovics zu spüren. Ist noch nicht der Fels in der Brandung, den man eigentlich eingekauft hatte.

Kimmich und Goretzka haben das Zentrum im Griff

Alphonso Davies, Note 2: Muss früh alle Abwehrregister ziehen und Demnirovic am Einschießen hindern (3.). Hatte das 1:1 auf dem Fuß (20.), scheitert aber. Wie so oft im Vorwärtsgang eine Klasse besser. Belohnt sich mit dem 5:2.

Joshua Kimmich, Note 2: Vor dem 0:1 von Rexhbecaj klassisch weggecheckt worden. Bekommt auch sonst ordentlich auf die Socken. Macht ihm natürlich nichts aus. Trifft nach Choupo-Motings Vorarbeit von der Strafraumgrenze platziert aus zum 2:1.

Leon Goretzka, Note 2: Musste seinem Astralkörper vor allem in Halbzeit eins einiges abverlangen, um sich dem Augsburger Sturmlauf entgegenzustellen. Hat geklappt. Saust knapp am 5:2 vorbei.

Serge Gnabry, Note 2: Wieder viel unterwegs, stets mit Drang zum Tor. Hatte ebenfalls das 2:1 auf dem Fuß, doch sein Schuss geht knapp am langen Eck vorbei (31.). Lattentreffer kurz nach der Pause, als sein Linksschuss abgefälscht wird. In Minute 52 die nächste Goßchance: wieder vorbei! Da war viel mehr drin. Gab Zeiten, da hat er solche Dinger versenkt.

Musiala erneut stark, Mané erneut schwach

Jamal Musiala, Note 1: Ist derjenige, der die Bayern nach dem ersten Augsburger Ansturm mit Dribblings und Torschüssen endlich ins Spiel bringt. Einfach nicht mehr wegzudenken aus der Bayern-Elf. Gönnt sich in Minute 74 noch das 4:2.

Sadio Mané, Note 4: Musste auch schon früh so einige Körpertreffer einstecken. Hatte in der 29. Minute das 2:1 auf dem Fuß, doch Augsburgs Keeper kann parieren. Hatte auch schon mal erfolgreichere Dribblings. Direkt nach der Pause der nächste unglückliche Abschluss: mit links ans Außennetz. Musste nach einer Stunde Kingsley Coman Platz machen.

Eric Maxim Choupo-Moting, Note 1: Was für ein selten cooler Treffer, dieses 1:1 (27.) aus spitzem Winkel! Von Gnabry steil geschickt, sieht sich der abgezockte Neuner den Keeper an - und schließt einfach ins kurze Eck ab. Dass er auch Abstauber kann, beweist er in der 59. Minute, als er einen Flipperball zum 3:1 verarbeitet.

Kingsley Coman, Note 2: Löste nach knapp einer Stunden den heute unglücklich agierenden Mané ab, brachte gleich viel mehr PS auf den Rasen.

Thomas Müller und Marcel Sabitzer Kamen zu spät für eine Benotung.