Leistungsexplosion bei Dayot Upamecano: Reicht es sogar für den WM Stammplatz?

Nach schwerem Start ist Dayot Upamecano endgültig beim FC Bayern angekommen. Reicht es für den Franzosen mit dieser Leistung sogar für einen Platz im WM-Kader?

München – Vom Wackelkandidaten zu einem der weltweit besten Innenverteidiger. Die Formkurve von Dayot Upamecano zeigt steil nach oben. Völlig zu Recht wird er in der letzten Zeit mit Lob überhäuft. Als neutraler Beobachter macht es einfach Spaß, dem Abwehrmann zuzuschauen. Er könnte ohne Probleme bei der Freiwilligen Feuerwehr Süd-Giesing anfangen – denn auch er lässt nichts anbrennen.

Kein einfacher Start für Upa beim FC Bayern

Der Start in München war allerdings nicht einfach für Upa, wie ihn seine Kollegen und sein Coach rufen. Immer wieder kam in Spielrückblicken seine Patzer zur Sprache und nicht immer wirkte der Franzose sicher in der Defensive. Es brannte also an allen Ecken und Enden.

"Upa hatte keinen leichten Stand von der Öffentlichkeit her. Er ist unter Druck geraten, weil er den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht hat", erinnert sich Julian Nagelsmann zurück. Was danach folgte, ist im Lexikon eher unter dem Wort Leistungsexplosion zu finden.

Leistungsexplosion bei Dayot Upamecano

Die Patzer sind Vergangenheit und Upamecano strahlt beim FC Bayern eine unglaubliche Sicherheit aus. Nicht nur in der Defensive hält er den Laden zusammen (erst sechs Gegentore in der Bundesliga). Auch im Spielaufbau kann man ihn jetzt immer öfter finden.

Ein neuer Lucio für den FC Bayern?

Mit seinen Tempo-Dribblings erinnert er die ersten Bayern-Fans schon an Abwehr-Legende Lucio. Auch der Brasilianer konnte sich gut auf die verschiedensten Stürmer-Typen einstellen, die ihm gegenüberstanden. Und wenn es mal im Bayern Spiel nicht lief, rannte der Abwehr-Vulkan samt Ball einfach mal nach vorn. Upamecano macht es ihm nach, ohne in der Offensive so ungestüm zu sein.

Ein Kandidat für die französische Nationalmannschaft?

"Er ist sehr aktiv im Spielaufbau und hat gute Lösungen. Defensiv ist er eh gut", so Nagelsmann. So gut, dass er ihm sogar einen Stammplatz bei der WM zutraut. "Für mich ist er auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft, so stabil wie er ist keiner."

Allerdings erwischt auch Upamecano in diesen Zeiten im Shirt der Trikolore mal einen schlechten Tag. Beim 0:2 gegen Dänemark im September sah er nicht gut aus und hatte mit seinem Abwehrpartner Benjamin Pavard die ein oder andere Schwierigkeit. Mal schauen, wann man den Trainer der Nationalmannschaft Didier Deschamps in der Allianz Arena trifft und er sich von Upas Stärke im roten Bayern-Trikot überzeugt.