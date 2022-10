Ryan Gravenberch bekommt Rückendeckung von den Bossen des FC Bayern

Beim Pokalsieg in Augsburg sitzt Ryan Gravenberch erneut die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Die Verantwortlichen des FC Bayern stehen weiter hinter ihm: "Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, da lege ich mich fest."

München - Er durfte schon wieder nicht ran: Ryan Gravenberch saß auch am Mittwochabend beim 5:2 im DFB-Pokal in Augsburg 90 Minuten auf der Bank - wie schon zuvor beim 5:0 gegen Freiburg in der Liga.

Der 20-jährige Niederländer hat derzeit einen ganz schweren Stand, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Marcel Sabitzer liegen in der Mittelfeldrangliste vor ihm.

Salihamidzic über Gravenberch: "Auf ihn kann sich jeder freuen"

"Ryan ist ein hervorragender Spieler. Wir wissen, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic und gab Gravenberch Rückendeckung: "Es gibt manchmal so Phasen, in denen man ein bisschen weniger spielt. Aber auf ihn kann sich jeder freuen."

Gravenberch stand in dieser Saison erst zweimal in der Startelf, er könnte die WM mit der niederländischen Nationalmannschaft verpassen. "Die Situation ist nicht einfach für mich, natürlich will ich spielen", hatte Gravenberch der AZ gesagt: "Aber ich muss geduldig bleiben." Bislang schafft er das.

Trainer Julian Nagelsmann erklärte: "Natürlich ist er traurig, dass er wenig spielt. Er ist aber überhaupt nicht gefrustet oder sauer. Er ist ein ganz feiner Junge. Ich habe ihm gesagt: Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, da lege ich mich fest."