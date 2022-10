FC Bayern: Ryan Gravenberch spricht in der AZ – "Die Situation ist nicht einfach für mich"

Ryan Gravenberch spricht in der AZ über seine Bankrolle beim FC Bayern, die ihn die WM kosten könnte: "Ich will natürlich spielen."

München - Fünf Wechsel nahm Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beim 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg vor, doch die 38 war nicht unter den Nummern zu finden, die grün auf der Auswechseltafel an der Seitenlinie leuchteten.

Ryan Gravenberch (20), das Mittelfeldjuwel der Münchner, blieb 90 Minuten auf der Bank, er durfte sich wie Paul Wanner (16) lediglich ein bisschen warmlaufen. Dabei war die Partie bereits kurz nach der Halbzeitpause mit den Toren zum 3:0 und 4:0 entschieden. Nagelsmann zog Gravenberch dennoch andere Spieler wie Josip Stanisic oder Mathys Tel vor - ein Beleg, wie kompliziert die Lage für den Niederländer gerade ist.

Gravenberch noch nie in der Startelf

Logisch, dass Gravenberch nach dem Spiel nicht unbedingt in Feierlaune war. "Die Situation ist nicht einfach für mich, natürlich will ich spielen", sagte Gravenberch im Gespräch mit der AZ: "Aber ich muss geduldig bleiben." Das fällt derzeit nicht leicht.

In den vergangenen sieben Liga-Partien durfte Gravenberch lediglich 46 Minuten mitwirken. In der Startelf stand er noch nie - weder in der Bundesliga noch in der Champions League. Nur in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Viktoria Köln (5:0) durfte der 18,5-Millionen-Euro-Neuzugang von Ajax Amsterdam von Beginn an spielen. Gravenberch erzielte ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. Für seinen Durchbruch sorgte der starke Auftritt aber nicht: Im zentralen Mittelfeld liegen Sabitzer, Joshua Kimmich und Leon Goretzka vor ihm. Und das dürfte sich so schnell auch nicht ändern.

Nur: Woran liegt's, dass dieser Hochbegabte nur Teilzeitkraft ist?

Nach AZ-Informationen ist die Defensivarbeit bei Gravenberch ein problematisches Thema. Beim jüngsten 4:2-Erfolg in der Champions League bei Viktoria Pilsen wurde der Niederländer in der zweiten Halbzeit für Goretzka eingewechselt, den Tschechen gelangen in der Folge noch zwei Treffer. Das lag freilich nicht allein an Gravenberch, doch das Mittelfeldzentrum wirkte plötzlich nicht mehr so stabil. Es geht um die defensive Verlässlichkeit bei Gravenberch, um taktische Disziplin und das Zurückerobern von Bällen. Offensiv bringt der Youngster bereits ganz viel mit, um ein Topspieler zu werden.

Gravenberch: "Kenne natürlich meine Qualität, aber es ist, wie es ist"

Dies zeigte Gravenberch speziell in der Vorbereitung auf der US-Tour, als er das Trainerteam und seine Mitspieler beeindruckte. "Von Ryan bin ich ehrlich gesagt am meisten begeistert. Der verliert fast keinen Ball, der wird uns viel Freude bereiten", sagte etwa Kimmich. Im Training, so ist zu hören, zeigt Gravenberch regelmäßig Top-Leistungen, seine Dynamik ist verblüffend, er wird als herausragender Fußballer mit großer Zukunft angesehen. Nun muss er es auch in den Spielen beweisen.

"Ich kenne natürlich meine Qualität, aber es ist, wie es ist", sagte Gravenberch weiter zur AZ: "Bayern ist ein großer Klub mit vielen guten Spielern. Ich muss ruhig bleiben."

Doch eigentlich braucht Gravenberch derzeit jede Minute Spielzeit, um sich für den niederländischen WM-Kader zu empfehlen. Bei den Partien in der Nations League zuletzt verzichtete Bondscoach Louis van Gaal zunächst auf den Bayern-Profi, nominierte ihn dann aber wegen Verletzungen nach. Gegen Belgien durfte Gravenberch spielen - eine Minute. Zu wenig für die eigenen Ansprüche. Mit Blick auf die WM steht Gravenberch vor entscheidenden Wochen.