Champions League im Liveticker zum Nachlesen: Viktoria Pilsen gegen FC Bayern – Endergebnis 2:4

Das war mal wieder eine ganz klare Angelegenheit. Die Bayern sind drückend überlegen. Sie müssen dabei gar nicht groß in die Taktik-Kiste greifen. Immer wieder entstehen die Tore durch einfache Pässe in die Schnittstelle. Leon Goretzka konnte so einen ersten Champions-League-Doppelpack schnüren. Einziger Wermutstropfen war die frühe Auswechslung von Thomas Müller. Wir machen uns in der Halbzeitpause mal auf die Suche nach den Gründen dafür – vermuten aber eine reine Vorsichtsmaßnahme.