Teurer Spaß: Fans des FC Bayern protestieren gegen Ticket-Wucher

An vielen Ecken wird an der Inflationsschraube gedreht. Doch was Viktoria Pilsen mit seinen Ticketpreisen veranstaltet, geht vielen Bayern-Fans zu weit. Sie machen ihrem Ärger Luft.

12. Oktober 2022 - 20:25 Uhr | AZ/SID

Die Fans des FC Bayern zeigen sich in dieser Saison besonders kreativ. Vor dem Kick gegen Viktoria Pilsen hagelt es aber Kritik am Eintrittspreis. © imago images/Revierfoto