Kurioses Gerücht: Barca-Stars befürchten absichtliche Bayern-Pleite in der Champions League

In Spanien machen merkwürdige Spekulationen die Runde: Die Profis des FC Barcelona haben angeblich Angst, dass der FC Bayern sein Champions-League-Gruppenspiel daheim gegen Inter Mailand absichtlich verlieren könnte. Um Barca aus Rache für den Lewandowski-Deal zu schaden.

München - Es ist ein Szenario, mit dem man sich beim FC Barcelona am liebsten gar nicht beschäftigen möchte, es dieser Tage aber gar nicht vermeiden kann: Dem spanischen Spitzenklub droht der Absturz in die Europa League.

FC Barcelona will nicht schon wieder in die Europa League

Denn mit Blick auf die aktuelle Konstellation in der Champions-League-Vorrunde – Barcelona (drei Punkte) ist in der Gruppe C Dritter hinter Inter Mailand (sechs Punkte) und dem FC Bayern (neun Punkte) – sind die Spanier mächtig in Zugzwang.

Da werden natürlich Erinnerungen an die vergangene Saison wach, als Barca hinter dem FC Bayern (0:3, 0:3) und Benfica Lissabon (0:3, 0:0) und vor Dynamo Kiew (1:0, 1:0) erstmals seit 2000 in der Gruppenphase der Champions League ausschied. In der K.-O.-Phase der Europa League ging es dann weiter, das Viertelfinal-Aus gegen Eintracht Frankfurt (1:1, 2:3) folgte.

FC Bayern könnte FC Barcelona in die Europa League schicken

Am heutigen Mittwoch (21 Uhr) kommt es zum möglicherweise entscheidenden Duell gegen den Zweitplatzierten Inter Mailand – das Hinspiel entschied Inter mit 1:0 für sich. Parallel spielt der FC Bayern bei Viktoria Pilsen (21 Uhr live bei DAZN und ).

Und genau um die Konkurrenz aus München rankt sich aktuell ein obskures Gerücht: Wie die spanische Sportzeitung "Sport" berichtet, macht sich in der Kabine der Barca-Profis die Befürchtung breit, dass die Mannschaft des FC Bayern ihr letztes Gruppenspiel gegen Inter Mailand absichtlich verlieren und so Barcelona in die Europa League schicken könnte.

Wilde Spekulationen um Bayern-Pleite zeigen: Barca steht unter einem enormen Druck

Warum sollte der FC Bayern das tun? Dem Bericht zufolge liegen die Ursachen in der ätzend langen Wechsel-Arie um ihren neuen Teamkollegen und ehemaligen Bayern-Superstar Robert Lewandowski.

Der polnische Nationalstürmer war bekanntlich im Sommer nach wochenlangem Hickhack von den Katalanen verpflichtet worden, auf Münchner Seite waren Verärgerung und Frust damals groß. Aber tatsächlich so groß, dass der deutsche Rekordmeister gleich ein Spiel auf vielbeachteter internationaler Bühne herschenkt? Wohl kaum.

Die wilden Spekulationen zeigen jedoch, dass der Erfolgsdruck für die Spanier größer kaum sein könnte, schließlich wäre das erneute Abrutschen in die Europa League vor allem auch finanziell ein absoluter Tiefschlag.

Der Verein ist auf die Millionen-Einnahmen aus der Champions League angewiesen, das Erreichen des Viertelfinales soll als Minimalziel ausgegeben worden sein. Nach der Partie gegen Inter empfängt der FC Barcelona noch den FC Bayern, im letzten Gruppenspiel ist dann Viktoria Pilsen auswärts der Gegner. Noch hat Barca alles selbst in der Hand.