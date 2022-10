Champions League im Liveticker: Viktoria Pilsen gegen FC Bayern live

In der Bundesliga schwächeln die Bayern weiter, nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund haben die Münchner bereits vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin.

Die Bilanz in der Champions League ist hingegen makellos: Mit neun Punkten aus drei Spielen führt der deutsche Rekordmeister die Tabelle souverän an. Am 4. Spieltag treffen die Bayern im Rückspiel auf Viktoria Pilsen. Vergangenen Dienstag schickte die Nagelsmann-Elf die Tschechen mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg wieder nach Hause. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch im AZ-Liveticker!