Bundesliga-Topspiel im Liveticker: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München – Endstand 2:2

Was für ein Finish. Die Bayern geben dieses Spiel noch völlig unnötig aus der Hand. Es stand bereits 2:0 und der FCB spielte seinen Stiefel runter. Dann kam der BVB auf wundersame Weise zurück – Modeste traf in allerletzter Sekunde. 2:2 gewonnen, heißt es am Ende für die Dortmunder. Julian Nagelsmann sagte nach Abpfiff überraschend: "Am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis."

Die Bayern werden trotzdem mit sich selbst hadern. Anstatt das Spiel klug zu Ende zu bringen, schwächte man sich durch eine blöde gelb-rote Karte für Coman (89.). Adeyemi hatte nach seiner Einwechslung großen Anteil an der tollen Rückkehr des BVB. Coach Terzić wurde für seine offensiven Wechsel belohnt. Ein denkwürdiges Spiel, über das zu sprechen sein wird. Wir wünschen an dieser Stelle gute Genesung an Davies, der inzwischen im Krankenhaus ist und sagen Servus aus dem Westfalenstadion.