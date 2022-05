FC Bayern: Niklas Süle zum Abschied nur auf der Bank – Hatte sein "Zuckerl" schon

Niklas Süle wird am Sonntag in seinem letzten Bayern-Heimspiel wohl nicht in der Startelf stehen. Dies kündigte Julian Nagelsmann vor der Partie gegen den VfB Stuttgart an.

06. Mai 2022 - 12:17 Uhr | AZ/dpa