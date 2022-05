FC Bayern: Sven Ulreich will bleiben - aber auch Stefan Ortega ist ein Kandidat

Der Vertrag von Ersatztorhüter Sven Ulreich läuft in diesem Sommer beim FC Bayern aus, die Gespräche über eine Verlängerung laufen. Doch auch Bielefelds Keeper Stefan Ortega ist ein Kandidat an der Säbener Straße.

München - Bei all dem Vertragspoker um Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer und Serge Gnabry ist seine Zukunft zuletzt nur ganz selten thematisiert worden: Sven Ulreich (33), Ersatzkeeper des FC Bayern, dessen Arbeitspapier bereits in diesem Sommer ausläuft.

Ulreich kam in dieser Saison zu acht Einsätzen im Team von Trainer Julian Nagelsmann und kassierte dabei zwölf Gegentore. Er stand unter anderem bei der 1:3-Niederlage in Mainz im Bayern-Tor, Manuel Neuer bekam am vergangenen Wochenende eine Pause.

Gespräche zwischen Ulreich und dem FC Bayern haben bereits stattgefunden

Wie die AZ nun erfuhr, würde Ulreich gern bei Bayern verlängern und einen neuen Vertrag unterschreiben. Der Ersatztorhüter fühlt sich mit seiner Familie sehr wohl in München, zudem stimmt das Verhältnis mit Neuer und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Es haben bereits Gespräche zwischen der Ulreich-Seite und Bayern stattgefunden, eine Einigung steht aus. Es geht auch um die Laufzeit des neuen Vertrags. Die Münchner sind für Ulreich der erste Ansprechpartner.

Oder kommt doch noch ein anderer Keeper dazwischen? Seit Monaten wird über Stefan Ortega (29) spekuliert, der Torhüter von Arminia Bielefeld zeigte in den vergangenen Jahren konstant gute Leistungen.

Stefan Ortega: Ulreich-Nachfolger? "Alles nach wie vor offen"

Und er kann sich den Job als Neuer-Vertreter offenbar gut vorstellen. Auf Nachfrage teilte Ortegas Management mit, dass "alles nach wie vor offen" sei: "Und wir wägen derzeit die Optionen in Ruhe ab. Im Vordergrund steht für Stefan im Moment auch eher der Klassenerhalt mit der Arminia."

Bielefeld rangiert auf Platz 17 der Bundesliga, bei einem Abstieg wäre Ortega kaum zu halten. Auch andere Klubs in Deutschland sind an dem Torhüter interessiert, bei Bayern wird seine Entwicklung genau beobachtet. Der Ex-Löwe wird sich nach dem letzten Spieltag entscheiden, wo seine Zukunft liegt.

Bayern-Kandidat: Stefan Ortega von Arminia Bielefeld. Beerbt er Sven Ulreich? © dpa

Alexander Nübel sieht keine Perspektive mehr beim FC Bayern

Dass beim FC Bayern überhaupt über eine Nummer zwei diskutiert wird, hat mit ihm zu tun: Alexander Nübel (25). Das Torhütertalent, das von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Ex-Trainer Niko Kovac zu Bayern gelockt wurde, sieht keine Perspektive mehr in München. Nübel, derzeit nach Frankreich an die AS Monaco ausgeliehen, erklärte in dieser Woche: "Wenn Manuel Neuer noch da sein sollte, wird das - glaube ich - nichts mehr." Dann ergebe es "keinen Sinn, dass ich zurückkomme", ergänzte Nübel.

Stammtorhüter Neuer, inzwischen 36 Jahre alt, wird seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Kürze verlängern. Wer sein Stellvertreter wird, ist derzeit noch offen.