FC Bayern stellt neues Heimtrikot vor: Schlafanzug-Vergleiche im Netz

Der FC Bayern hat am Donnerstag sein Heimtrikot für die neue Saison präsentiert. Die neuen Leibchen werden zur Schalenübergabe am Sonntag gegen den VfB Stuttgart zum ersten Mal übergestreift. Auf Twitter machen sich Leute über das Design lustig.

In den kommenden Tagen wird die Allianz Arena abends im Design der neuen Trikots erstrahlen.

So sieht das Heimtrikot des FC Bayern in der Saison 2022/23 aus.

In dieser Saison haben die Bayern auf ihren Heimtrikots die weißen Streifen nur auf den Schultern getragen – ab Samstag werden sie die komplette Vorderseite zieren.

München - Alles neu macht der Mai – so auch beim FC Bayern: Am kommenden Sonntag werden die Münchner im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) erstmals ihre neuen Heimtrikots für die kommende Saison tragen. Vorgestellt wurden diese am Donnerstag.

Wie schon im Vorfeld bekannt geworden war, setzen die Münchner auch in der kommenden Saison wieder auf ihre klassischen Vereinsfarben. Die Grundfarbe ist wie immer rot, dazu gibt es weiße Querstreifen in unterschiedlicher Breite. Auf der Vorderseite stehen die Logos von Brustsponsor Telekom und Ausrüster Adidas. Beide sind ebenfalls weiß, dieses Mal aber mit einer schmalen, schwarzen Umrandung.

FC Bayern gegen Stuttgart mit speziellem Sondertrikot

Weiße Ränder an Ärmeln und Kragen ergänzen das Design. Komplettiert wird das Outfit durch rote Hosen und Stutzen. In den kommenden Tagen wird die Allianz Arena in den Abendstunden im Design des neuen Trikots erstrahlen, teilen die Bayern mit.

Das Heimtrikot besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien und kostet ohne Beflockung und Badges 89,95 Euro. Wer Name und Nummer eines Spielers auf dem Rücken haben will, zahlt zehn Euro zusätzlich.

Anlässlich der zehnten deutschen Meisterschaft in Serie werden die Münchner am Sonntag gegen Stuttgart zum ersten und letzten Mal mit einem Serienmeister-Badge auf der Brust auflaufen. Trikots mit diesem speziellen Logo auf der Brust sind bis zum 9. Mai auch in den offiziellen Fanshops erhältlich.

"Streifenhörnchen"-Vergleich: Twitter-User machen sich über Bayern-Trikot lustig

Auf Social Media fallen die Reaktionen auf die neuen Leiberl unterschiedlich aus. Während ein User auf Twitter vom "perfekten Trikot" spricht, mit dem man in der kommenden Saison "so richtig durchstarten" könne, fühlen sich andere unfreiwillig an einen Schlafanzug erinnert.

Doch es bleibt nicht bei Schlafanzug-Vergleichen. "Sieht nach Streifenhörnchen aus", meint ein empörter Fan.

In unserer Bilderstrecke sehen Sie die Fotos vom neuen Bayern-Heimtrikot. Wie gefällt es Ihnen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!