8:1 gegen Rosenheim: Bayern II feiert nächsten Heimsieg

Der FC Bayern II zeigt sich im heimischen Grünwalder Stadion weiter unbezwingbar und fertigt den TSV 1860 Rosenheim mit 8:1 ab. Top-Talent Gabriel Vidovic schnürt einen Dreierpack.

München - Nächster Heimsieg für den FC Bayern II: Am Mittwochabend feierte das Team von Martin Demichelis einen 8:1-Kantersieg über den TSV 1860 Rosenheim. Es war bereits der siebte Sieg im Grünwalder Stadion in Serie.

Emilian Metu und Gabriel Vidović brachten die Hausherren nach 20 Minuten bereits mit jeweils zwei Treffern in Führung (8. Minute, 10., 20. & 24.). Nach dem Seitenwechsel legte Vidović sein drittes Tor nach (50.). Außerdem traf Grant-Leon Ranos doppelt (56., 80.). Tillman sorgte für den Schlusspunkt (85.). Für Rosenheim hatte zwischenzeitlich Sam Zander (26.) auf 4:1 verkürzt.

FC Bayern II: Demichelis nimmt zehn Wechsel in der Startelf vor

Umso bemerkenswerter war die Leistung angesichts der Tatsache, dass Demichelis im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II in der Startelf insgesamt zehn Wechsel vorgenommen hatte. "Kompliment an die ganze Truppe. Die Mannschaft hat trotz vieler Änderungen sehr gut funktioniert. Wir haben in fünfeinhalb Tagen drei Spiele, deshalb brauchen wir die Rotation", sagte Demichelis nach dem Kantersieg: "Ich vertraue der ganzen Mannschaft, nicht nur den Spielern, die von Anfang an spielen."

Durch neuerlichen Sieg gegen Rosenheim bleiben die kleinen Bayern als Tabellenzweiter bis auf fünf Punkte an Tabellenführer SpVgg Bayreuth dran. Drei Spieltage sind noch zu absolvieren.