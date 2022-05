FC Bayern II: Kapitän Nicolas Feldhahn beendet Karriere

Der Kapitän geht von Bord: Nicolas Feldhahn wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern II nicht verlängern und verabschiedet sich vom aktiven Fußball.

München - Nicolas Feldhahn beendet seine aktive Laufbahn: Der Kapitän des Regionalliga-Zweiten FC Bayern II zieht nach dieser Saison einen Schlussstrich.

Nicolas Feldhahn: Feierabend nach zuletzt sieben Jahren FC Bayern

"Ich bin jetzt in einem Alter, um diesen Schritt zu machen und die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Ich hatte wunderschöne Jahre hier und bin deutlich länger geblieben, als ich zunächst vermutet hatte", wird der 35-Jährige am Mittwoch in einer Mitteilung des Vereins zitiert. 2015 war Feldhahn vom VfL Osnabrück zu den Münchnern gewechselt, in seiner Karriere kommt der Abwehrchef auf über 400 Profieinsätze.

Seitz: "Nico wird für immer Legendenstatus bei den Amateuren haben"

"Er hat den vielen jungen Talenten, die er in diesen sieben Jahren auf dem Weg in den Männerfußball begleitet hat, Halt gegeben", sagte Holger Seitz, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. "Nico wird für immer Legendenstatus bei den Amateuren haben."

In seinen 25 Jahren als Profi gewann der gebürtige Münchner unter anderem die Drittligameisterschaft mit den FC Bayern Amateuren, nachdem ihm ein Jahr zuvor die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und der Aufstieg gelungen war.

Sauer: "Nico ist als Persönlichkeit und Kapitän vorangegangen"

Darüber hinaus feierte Feldhahn mit dem FC Bayern den Supercup-Sieg 2016 und den Premier League Cup 2019. Mit den Kickers Offenbach wurde er zudem Landespokal-Hessen-Sieger und erreichte den gleichen Erfolg mit dem VfL Osnabrück im Fußballverband Niedersachsen.

"Nico war die vergangenen sieben Jahre ein extrem wichtiger Spieler bei unseren Amateuren – auf dem Platz und in der Kabine. Er ist als Persönlichkeit und Kapitän vorangegangen, war für uns bei allen Themen ein wichtiger Gesprächspartner und für die jungen Spieler ein Vorbild in Sachen Disziplin und Ehrgeiz", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.