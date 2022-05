Heimserie geht weiter: FC Bayern II schlägt auch SpVgg Greuther Fürth II

Der FC Bayern II fährt den sechsten Heimsieg in Folge ein und schlägt die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Zudem erreicht das Team von Trainer Martin Demichelis einen beeindruckenden Meilenstein.

Grant-Leon Ranos erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer für die Bayern.

München - Der FC Bayern II ist im heimischen Grünwalder Stadion weiter eine Macht. Am Samstag setzten sich die Münchner mit 2:1 gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth durch und feierten damit bereits den sechsten Heimsieg in Folge.

Elias Kratzer brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung. Gut 20 Minuten später sorgte Offensiv-Juwel Armindo Sieb mit einem Kunstschuss für den Ausgleich (27.). In der Schlussphase erzielte der kurz zuvor eingewechselte Grant-Leon Ranos den Siegtreffer zum 2:1 (79.).

Bayern-Amateure erzielen 100. Saisontor

Nebenbei erreichten die kleinen Bayern am Sonntag noch einen beeindruckenden Meilenstein. Der Treffer durch Sieb war bereits das 100. Saisontor der Münchner – das ist zuvor noch keiner anderen Mannschaft in der Regionalliga gelungen.

Durch den Sieg bleibt das Team von Trainer Martin Demichelis bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter SpVgg Bayreuth dran, beide Teams haben noch vier Spiele zu absolvieren.