Bundesliga im Liveticker: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München – Endstand 3:1

Tor! 3:1 - Leandro Barreiro

Das gibt's ja nicht! Die Mainzer kombinieren sich wieder sehenswert in den Strafraum der Bayern, die in dieser Szene überhaupt keinen Zugriff haben. Am Ende kommt Barreiro zum Schuss. Der wird von Pavards Rücken abgefälscht und fliegt in hohem Bogen aufs Tor, streift noch die Latte und landet dann tatsächlich hinter der Linie. 3:1 für Mainz!