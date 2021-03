FC Bayern: Luxus-Probleme vor dem Duell gegen Werder Bremen

Im Gegensatz zum kommenden Gegner Werder Bremen hat der FC Bayern erneut keine englische Woche vor sich. In der Trainingswoche steht Hansi Flick außerdem fast der komplette Kader zur Verfügung.

Der FC Bayern bereitet sich auf das Bundesliga-Spiel in Bremen vor.

München - Der Termin-Stress beim FC Bayern nach dem Triple-Gewinn war groß, eine englische Woche jagte die nächste. Doch aktuell können sich die Spieler des deutschen Rekordmeisters ein wenig erholen, so entspannt ging es zuletzt selten an der Säbener Straße zu.

Nach dem 4:2-Erfolg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund haben die Münchner abermals eine komplette Woche Zeit, um sich auf das Auswärtsspiel am Samstag bei Werder Bremen vorzubereiten (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). Zum zweiten Mal in Folge haben die Münchner also keine englische Woche vor sich.

Bremen mit englischer Woche - Flick gönnt Bayern-Spielern zwei freie Tage

Im Gegensatz zum kommenden Gegner: Wie bereits die Dortmunder zuletzt müssen auch die Bremer unter der Woche ran. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) tritt das Team von Florian Kohfeldt im Bundesliga-Nachholspiel bei Arminia Bielefeld an.

Die Bayern-Verantwortlichen um Trainer Hansi Flick konnten es sich hingegen leisten, den Spielern nach der Aufholjagd gegen Dortmund zwei Tage frei zu geben. Am Dienstag nahmen die Münchner die Vorbereitungen auf den Nord-Süd-Klassiker auf.

Boateng und Pavard im Mannschaftstraining

Und zwar mit nahezu voller Kapelle: Ein wenig überraschend absolvierte auch Jérôme Boateng, der sich gegen Dortmund eine Kapselzerrung im Knie zugezogen hatte, schon wieder Teile des Mannschaftstrainings. Auch am Mittwochvormittag war der Innenverteidiger wieder mit Vollgas bei der Team-Einheit dabei.

Somit könnte es für ihn, ebenso wie für Benjamin Pavard, für einen Startelf-Einsatz gegen Bremen reichen. Der Franzose, der nach seiner Corona-Infektion mittlerweile seinen Trainingsrückstand aufgeholt hat, nahm am kompletten Mannschaftstraining teil. Ein anderer Verteidiger fehlte am Dienstag und Mittwoch hingegen im Teamtraining: Niklas Süle absolvierte jeweils eine individuelle Einheit und befindet sich im Aufbautraining. Doch auch bei ihm ist mit einem Einsatz in Bremen zu rechnen.

Dem Triple-Sieger stehen damit mit Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso und Douglas Costa derzeit lediglich drei Feldspieler nicht zur Verfügung. Flick hat gegen Bremen die Qual der Wahl und kann auf ein frisches und ausgeruhtes Bayern-Team setzen.