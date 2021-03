Vor dem Spitzenspiel in München bangt der BVB um zwei Leistungsträger. Jadon Sancho und Raphael Guerreiro mussten beim Pokalsieg in Mönchengladbach am Dienstag (1:0) angeschlagen ausgewechselt werden, sie sind für den Klassiker am Samstag fraglich. Mehr Infos finden Sie hier!