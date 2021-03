Nach Corona-Quarantäne: Bayern-Star Benjamin Pavard noch kein Thema gegen Dortmund

Benjamin Pavard steht dem FC Bayern am Samstag gegen Borussia Dortmund noch nicht zur Verfügung. Der Franzose trainierte am Mittwoch erstmals nach seiner Corona-Infektion wieder an der Säbener Straße.

05. März 2021 - 14:36 Uhr | AZ

Benjamin Pavard ist nach seiner Quarantäne wieder ins Training eingestiegen, fällt aber gegen Dortmund noch aus. (Archivbild) © firo/Augenklick