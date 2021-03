Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Gio Reyna fehlen dem BVB gegen FC Bayern

Borussia Dortmund muss im Spitzenspiel beim FC Bayern am Samstag auf Raphael Guerreiro, Jadon Sancho und Gio Reyna verzichten verzichten.

München - Borussia Dortmund muss im Topspiel beim FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) auf einige Schlüsselspieler verzichten. Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der zuletzt formstarke Jadon Sancho und auch dessen Offensivkollege Gio Reyna traten die Reise zum Auswärtsspiel nicht an. Das teilte der BVB am Freitag via Twitter mit. Mit Blick auf Guerreiro und Sancho hatte Trainer Edin Terzic bis zuletzt auf einen Einsatz gehofft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Guerreiro und Sancho verletzten sich gegen Gladbach

Beide waren im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (1:0) verletzt ausgewechselt worden. Guerreiro klagte über Wadenprobleme, Siegtorschütze Sancho über Schmerzen im Oberschenkel.

Den Grund für den Ausfall Reynas, der Sancho hätte ersetzen können, nannte Dortmund zunächst nicht. Als Alternativen kommen nun Nico Schulz und Thorgan Hazard infrage.