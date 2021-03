FC Bayern: Nach Entscheidung für den DFB - Jamal Musiala für die U21-EM kein Thema

Trotz seiner Entscheidung, zukünftig für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen, wird Jamal Musiala keine Option für die U21-EM in diesem Sommer sein. Das Top-Talent des FC Bayern hatte im November in der Qualifikation bereits für England gespielt und ist somit nicht spielberechtigt.

München - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz kann bei der Europameisterschaft in diesem Sommer nicht auf Jamal Musiala zurückgreifen. Der Shootingstar des FC Bayern hat sich zwar entschieden, für die deutsche statt für die englische Nationalmannschaft aufzulaufen. Da er im November vergangenen Jahres aber bereits in der Qualifikation für die "Young Lions" gespielt hat, ist er bis zum Ende des Turniers für die DFB-Elf nicht spielberechtigt.

Für die A-Nationalmannschaft dürfte er bei der EM in diesem Sommer hingegen auflaufen. Bundestrainer Joachim Löw hatte dem 18-Jährigen zuletzt eine Nominierung für die Länderspiele Ende März in Aussicht gestellt. "Ich denke schon, dass wir ihn nun im März auch in unseren Kader berufen werden, zumal dieser aufgrund von drei anstehenden Länderspielen innerhalb weniger Tage wieder tendenziell größer sein wird", meinte der Weltmeister-Trainer von 2014 zuletzt: "In diesem Rahmen werden wir uns gegenseitig besser kennenlernen."

Kein aktueller Bayern-Spieler in der U21

Auch sonst ist der FC Bayern in der derzeitigen U21-Mannschaft allenfalls indirekt repräsentiert. In Lars Lukas Mai, der aktuell an Darmstadt 98 ausgeliehen ist, findet sich nur ein Spieler, der derzeit beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht. Mit Manuel Wintzheimer (Hamburger SV) und Niklas Dorsch (KAA Gent) gibt es zudem noch zwei Spieler mit Bayern-Vergangenheit.