Berater von FCB-Ersatztorwart Alexander Nübel: "Über eine Ausleihe nachdenken"

Der Berater von Bayern Ersatztorwart Alexander Nübel will mehr Spielzeit für seinen Schützling - ansonsten wäre eine Leihe sinnvoll.

München - "Diese Situation ist unbefriedigend. Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt", sagte Alexander Nübels Stefan Backs dem "kicker" (Donnerstag).

Der 24 Jahre alte Nübel war vor der Saison vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben - schon damals war er klar hinter Nationaltorwart Manuel Neuer die Nummer 2.

In dieser Saison kam er einmal im DFB-Pokal und im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid zum Einsatz. Zuletzt hatte Nübel eine Bänderverletzung.

Als potentieller Kandidat für eine Leihe ist die AS Monaco im Gespräch. Dort ist Ex-Bayerncoach Niko Covac erfolgreich an der Seitenlinie und hat sogar Chancen auf die Champions League - in der EL spielen die Monegassen schon mehr als sicher.