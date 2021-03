Nach Verletzungs-Schock: Blitz-Comeback von Jérôme Boateng

Nur drei Tage nach seiner Verletzung im Topspiel gegen Dortmund absolvierte Jérôme Boateng wieder Teile des Mannschaftstrainings. Douglas Costa schuftet hingegen individuell.

Eric Maxim Choupo-Moting, David Alaba, Jérôme Boateng und Leroy Sané (v.l.) am Dienstag im Training an der Säbener Straße.

München - Damit war so wohl nicht zu rechnen: Jérôme Boateng hat am Dienstag schon wieder Teile des Mannschafstrainings absolviert – und das nur drei Tage nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Topspiel gegen Borussia Dortmund (4:2).

Ist Boateng schon für Bremen eine Option?

Der Innenverteidiger war bei einer Rettungsaktion im Rasen hängen- und mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegengeblieben. Gestützt von Betreuern musste Boateng den Platz verlassen. Einen Tag später folgte die Diagnose: Kapselzerrung im linken Knie. Zur möglichen Ausfallzeit machten die Bayern aber keine Angabe.

Nun ist Boateng also schon wieder da, für etwa eine halbe Stunde nahm er am Mannschaftstraining teil. Ob's schon wieder für einen Einsatz am kommenden Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) reicht? Noch unklar! Fest steht allerdings: Die Verletzung von Boateng ist wohl nicht so schlimm wie befürchtet.

Sand-Einheit für Douglas Costa

Für Douglas Costa ist nach seinem Haarriss im Fuß hingegen weiterhin nur individuelles Training möglich. Unter anderem schuftete der Brasilianer am Dienstag auf dem Sandplatz an der Säbener Straße.