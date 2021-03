Bayern-Ersatzkeeper Hoffmann fällt wochenlang aus

Ron-Thorben Hoffmann hat sich beim Aufwärmen vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Meniskus verletzt. Der Ersatztorwart des FC Bayern fällt für einige Wochen aus, bestätigte der Klub.

München - Gerade ist er wegen der Diskussion um eine mögliche Ausleihe von Manuel-Neuer-Ersatz Alexander Nübel wieder als mögliche Nummer zwei des FC Bayern ins Gespräch gekommen, jetzt ist Ron-Thorben Hoffmann erst einmal außer Gefecht gesetzt.

Der 21-Jährige verletzte sich am Samstag beim Aufwärmen vor dem deutschen Clásico gegen Borussia Dortmund (4:2) am Meniskus und fällt daher wochenlang aus, wie der deutsche Rekordmeister am Montag bestätigte. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Ron-Torben Hoffmann: Zwangspause wegen Meniskus-Einriss

Hoffmann sei am Sonntag am linken Innenmeniskus operiert worden, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilt der FC Bayern auf seiner Website mit.

Wie schon Mittelfeldspieler im November vergangenen Jahres zog sich Hoffmann einen Meniskus-Einriss im Knie zu - Kimmich hatte danach für sechs Wochen gefehlt.

Nachwuchs-Keeper Hoffmann ist bei den Bayern-Amateuren gesetzt und hat in der laufenden Saison 18 Spiele in der 3. Liga absolviert. Zudem stand er zwölf Mal im Profikader des deutschen Rekordmeisters und war zuletzt - bedingt durch die verletzungsbedingte Pause von Alexander Nübel - der Ersatzmann von Manuel Neuer, der unbestrittenen Nummer eins.