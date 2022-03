FC Bayern: Lewandowski wieder fit - besondere Rolle für Goretzka

Das lässt für das Heimspiel gegen Union Berlin hoffen: Torjäger Lewandowski steht im Heimspiel gegen Union Berlin wieder zur Verfügung. Auch Mittelfeldspieler Goretzka kehrt in den Kader zurück - und bekommt von Nagelsmann einen Spezial-Auftrag.

München - Aufatmen beim FC Bayern: Am Tag vor der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) sind die Angreifer Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting wieder ins Training eingestiegen - und melden sich fit.

"Sehr gut bewegt": Lewandowski wieder im Bayern-Training

Laut Trainer Julian Nagelsmann handelte es sich in beiden Fällen bei der Abwesenheit im Teamtraining um eine reine Vorsichtsmaßnahme. "Er hat sich heute sehr gut bewegt und sehr viele Tore geschossen", sagte Nagelsmann am Freitag über Lewandowski.

Der polnische Nationalspieler hatte am Donnerstag erneut nicht mit der Mannschaft trainiert und stattdessen zusammen mit Fitnesstrainer Simon Martinello eine individuelle Einheit absolviert.

Auch Goretzka kehrt in den Kader zurück

Der Top-Torjäger hatte sich am Dienstag am Knie verletzt, laut Mitteilung des Klubs handelte es sich dabei aber lediglich um eine "kleine Blessur". Neben Lewandowski ist auch Offensivkraft Choupo-Moting wieder an Bord. Nagelsmann: "Er hat ein bisschen gekränkelt, aber sein Test ist negativ."

Am Freitag waren auch Leon Goretzka und Corentin Tolisso wieder auf dem Trainingsplatz dabei. "Coco steht für einen Einsatz bereit", sagte Nagelsmann, schloss aber einen Einsatz von Goretzka noch aus - auch wenn der deutsche Nationalspieler am Samstagabend auf der Bank sitzen wird.

Seine Energie ist gefragt: Nationalspieler Leon Goretzka sitzt in der Partie der Bayern gegen Union Berlin wieder auf der Bank. © imago images/Sven Simon

Das ist Goretzkas Aufgabe am Samstag

"Im Normalfall wird es keinen Einsatz geben", meinte Nagelsmann. In jedem Fall hatte Goretzka in dieser Woche keine Probleme mit der Patellasehne.

Der Bayern-Coach hat jedoch eine besondere Aufgabe für seinen Teamleader im Wartestand vorgesehen: "Es ist ein besonderes und wichtiges Spiel für uns, und da wollen wir seine Energie auf der Bank für uns nutzen, wollen seine Emotionen und seinen Siegeswillen mitnehmen."