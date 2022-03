Nach Schreck im Training des FC Bayern: Robert Lewandowski trainiert individuell - auch Süle angeschlagen?

Nachdem er das Training am Dienstag vorzeitig hatte beenden müssen, trainierte Robert Lewandowski am Mittwoch nach AZ-Informationen individuell. Sorgen gibt es auch um Niklas Süle.

München – Sein Ausfall wäre die absolute Hiobsbotschaft für den FC Bayern gewesen: Robert Lewandowski hat sich am Dienstag im Training des Rekordmeisters eine leichte Verletzung zugezogen. Der 33-jährige Topstürmer musste die Einheit abbrechen.

Die gute Nachricht: Robert Lewandowski trainiert schon am Mittwoch wieder und absolviert eine individuelle Einheit. Es besteht Hoffnung auf einen Einsatz am Samstag gegen Union Berlin (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).

FC Bayern: Robert Lewandowski musste Training abbrechen

Am Dienstag war Lewandowski bei einem Torschuss ausgerutscht und liegen geblieben, und hatte dann zunächst weiter trainiert. Nach einer weiteren Schussaktion musste er das Training aber komplett abbrechen. Anschließend ging es mit Teamarzt Dr. Jochen Hahne zur Untersuchung in dessen Praxis an der Säbener Straße.

FC Bayern: Robert Lewandowski (l.) und Dr. Jochen Hahne © IMAGO/Philippe Ruiz (www.imago-images.de)

Wenig später kam vom Rekordmeister bereits die Entwarnung: Laut den Bayern handelt es sich bei der Verletzung von Robert Lewandowski lediglich um eine " ".

FC Bayern: Auch Niklas Süle angeschlagen?

Lewandowski ist derzeit nicht der einzige Bayern-Star, der mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Laut einem Bericht des " " musste Innenverteidiger Niklas Süle die Einheit am Mittwoch vorzeitig beenden. Demnach brach er nach zwei zaghaften Sprints zu Beginn des Trainings die Übung ab und pausierte stattdessen am Golfcart. Der Nationalspieler sei danach zwar zwischenzeitlich wieder eingestiegen, humpelte aber nach gut einer Stunde frühzeitig in die Kabine.