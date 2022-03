Schluss in der Allianz Arena! Am Ende belohnt sich der FC Bayern mit einem deutlichen 4:0-Erfolg über Union Berlin mit dem Dreier nach zwei Unentschieden in Folge. Angeführt vom bockstarken Lewandowski, der Saisontore 30 und 31 erzielt, feiern die Münchner am Ende einen ungefährdeten Heimsieg. Wir verabschieden uns hiermit vom AZ-Liveticker und wünschen ein angenehmes Wochenende!