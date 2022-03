Doch keine volle Allianz Arena: Nur 35.000 Zuschauer beim FC Bayern erlaubt

Der FC Bayern teilt mit, dass am Samstag gegen Union Berlin 35.000 Zuschauer in die Allianz Arena dürfen. Vieles deutete zuvor eigentlich auf 75.000 Fans im Stadion hin.

München - Wenn der FC Bayern am Samstagabend auf Union Berlin trifft (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) dürfen insgesamt 35.000 Zuschauer in die Allianz Arena. Das teilten die Münchner am Freitagvormittag mit.

Spiel in der Allianz Arena: 2G-Regel und Maskenpflicht am Platz

Demnach habe der Verein nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden eine entsprechende Sondergenehmigung erhalten. Der Zugang erfolgt unter der 2G-Regel. Zu den Auflagen des zuständigen Kreisverwaltungsreferats (KVR) zählt zudem eine Maskenpflicht, die auch auf den Sitzplätzen gilt. Zuletzt durfte der deutsche Rekordmeister 25.000 Zuschauer ins Stadion lassen.

Etwas Verwirrung herrschte unter den Fans dennoch: Denn eigentlich war man davon ausgegangen, dass die Bayern ihre Arena gegen Union mit 75.000 Zuschauern endlich wieder komplett voll machen dürfen.

Hintergrund: Auch in Bayern entfallen ab dem 19. März unter anderem Vorgaben zu Kapazitäts- und Personenobergrenzen. Das hängt mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes zusammen.

Keine 75.000 Zuschauer: Scheiterte die Auslastung an der Kurzfristigkeit?

Warum nun also doch nur 35.000 Zuschauer? Da der Beschluss laut "Bild" für das neue Gesetz auch am Donnerstag noch nicht formell in ein Gesetz gegossen war, konnten die Bayern demnach auch noch nicht hundertprozentig mit einer vollen Auslastung planen. Möglicherweise gibt es nun beim darauffolgenden Heimspiel gegen Augsburg (9. April) endlich wieder eine komplett ausverkaufte Allianz Arena.