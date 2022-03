"Wäre natürlich ein Traum": Real-Profi David Alaba hofft auf FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale

David Alaba steht mit Real Madrid im Viertelfinale der Champions League und hofft auf ein Wiedersehen mit dem FC Bayern.

München – In München wird David Alaba in der aktuellen Spielzeit schmerzlich vermisst. Einen adäquaten Nachfolger als Abwehrboss des FC Bayern sucht der deutsche Rekordmeister seit seinem Abschied im Sommer vergebens.

Doch bald könnte der Österreicher in sein altes Wohnzimmer zurückkehren, allerdings nicht im Bayern-Trikot: Alaba steht, genauso wie sein Ex-Verein, mit Real Madrid im Viertelfinale der Champions League.

Alaba: Rückkehr in die Allianz Arena "wäre sehr speziell für mich"

Am Freitag werden in Nyon die Duelle der letzten Acht ausgelost (ab 12 Uhr im AZ-Liveticker). Reals Innenverteidiger hofft dabei auf ein ganz spezielles Los.

"Das wäre natürlich ein Traum. In die Allianz Arena zurückzukehren wäre auf jeden Fall sehr speziell für mich", betonte der 29-jährige Abwehrspieler gegenüber der" Sport BILD".

David Alaba bei Real Madrid feste Größe

Nach 13 Jahren verließ der 29-Jährige die Münchner im vergangenen Sommer und schloss sich ablösefrei den Spaniern an. Seit seinem Wechsel ist Alaba ein fester Bestandteil in Reals Star-Ensemble und unter Carlo Ancelotti in der Innenverteidigung absolut gesetzt.

"Ich glaube, meine Position, meine Spielweise und auch meine Art bringen es mit sich, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen", erklärte der Österreicher. "Das habe ich beim FC Bayern gemacht, und das mache ich auch bei Real. Dafür bin ich hier." Sollte es Anfang April zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein kommen, wird Alaba auch dort als Leader vorangehen – eben jetzt für Real Madrid.