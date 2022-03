FC Bayern: Lewandowski trainiert erneut individuell, Choupo-Moting fehlt ganz

Gehen dem FC Bayern die Stürmer aus? Robert Lewandowski hat auch am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und trainierte individuell, Backup Eric Maxim Choupo-Moting stand gar nicht auf dem Platz.

München - Der FC Bayern hat vor der Partie gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) mit Personalproblemen in der Offensive zu kämpfen.

Robert Lewandowski trainierte am Donnerstag erneut nicht mit der Mannschaft und absolvierte stattdessen zusammen mit Fitnesstrainer Simon Martinello eine individuelle Einheit. Der Top-Torjäger hatte sich am Dienstag am Knie verletzt, laut Mitteilung des Klubs handelte es sich dabei aber lediglich um eine "kleine Blessur".

Bericht: Choupo-Moting fehlt ganz, Neuer macht vorzeitig Schluss

Wie der " " berichtet, fehlte neben Lewandowski auch dessen Backup Eric Maxim Choupo-Moting im Mannschaftstraining. Torhüter Manuel Neuer beendete die Einheit demnach vorzeitig.