FC Bayern: Goretzka, Martínez und Boateng wieder im Mannschaftstraining dabei

Leon Goretzka, Javi Martínez und Jerome Boateng trainierten am Donnerstag wieder mit der Mannschaft und stehen damit dem FC Bayern für das Spiel bei Eintracht Frankfurt wieder zur Verfügung.

Javi Martinez (v.) und Leon Goretzka arbeiten an ihrem Comeback. (Archivbild)

München- Nach ihren Corona-Infektionen sind Leon Goretzka und Javi Martínez wieder in das Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen.

Bereits am Mittwoch setzten die beiden Mittelfeldspieler ihr Aufbauprogramm fort. Neben einigen Sprints und Koordinationsübungen stand auch die Arbeit mit dem Ball auf dem Programm.

Auch Jerome Boateng, der zuletzt wegen eines privaten Vorfalls fehlte, trainierte am Donnerstag mit dem Team. Damit hat Hansi Flick wieder drei wichtige Optionen mehr für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) zur Verfügung.

Gnabry-Einsatz gegen Rom unwahrscheinlich

Definitiv fehlen wird hingegen Serge Gnabry. Bayerns Offensivspieler setzte sein Aufbauprogramm fort inklusive Steigerungsläufe, aber alles ohne Ball. Auch ein Einsatz am Dienstag gegen Lazio Rom in der Champions League ist unwahrscheinlich. Der Nationalspieler hatte sich im Finale der Klub-WM in Katar einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Auch Tanguy Nianzou, Alexander Nübel und Nachwuchsspieler Malik Tillmann drehten am Donnerstag lockere Laufrunden und arbeiteten individuell für ihr Comeback.