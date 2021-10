FC Bayern: Erneuter PCR-Test am Donnerstag - Nagelsmann in Berlin wieder dabei?

Julian Nagelsmann wurde bei der Pokal-Blamage des FC Bayern bei Borussia Dortmund am Mittwoch schmerzlich vermisst. Am Donnerstag unterzieht sich der Trainer einem weiteren PCR-Test. Steht er am Samstag wieder an der Seitenlinie?

München - Bei den ersten beiden Spielen während seiner coronabedingten Abwesenheit wurde Julian Nagelsmann beim FC Bayern sportlich kaum vermisst. Sowohl bei Benfica Lissabon als auch gegen die TSG Hoffenheim fuhren die Münchner, die stattdessen von Co-Trainer Dino Toppmöller betreut wurden, jeweils einen souveränen 4:0-Sieg ein.

Bei der historischen 0:5-Schmach im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch machte sich das Fehlen des 34-Jährigen erstmals deutlich bemerkbar. Seine Mannschaft wirkte phasenweise völlig indisponiert und leistete sich haarsträubende Fehler, auch der Offensivplan ging zu keiner Minute des Spiels auf. Der im Vergleich zu Nagelsmann deutlich ruhiger agierende Toppmöller vermochte es nicht, seinem Team von draußen irgendwelche Impulse zu geben.

FC Bayern: Wann darf Nagelsmann die Quarantäne verlassen?

Im Nachgang ist es freilich müßig, darüber zu diskutieren, ob die Bayern eine derartige Blamage mit ihrem Trainer an der Seitenlinie hätten verhindern können. Geschadet hätte ein physisch anwesender Nagelsmann aber jedenfalls nicht. Stellt sich die Frage: Wann darf der 34-Jährige wieder dabei sein?

Eine belastbare Aussage dazu lässt sich noch nicht treffen. Wie der Bayern-Coach bei dessen jüngster Pressekonferenz am Dienstag erzählt hat, war die Viruslast in seinem Körper beim letzten PCR-Test noch zu hoch, um die Quarantäne beenden zu dürfen. Am Donnerstag unterzieht er sich einem weiteren PCR-Test. Ist dieser negativ, darf er beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei Union Berlin wieder dabei sein. Über das Ergebnis werden die Bayern wohl spätestens bei der PK am Freitag informieren.

Nach Gladbach-Desaster: Bayern muss zu Union Berlin

Die Münchner werden hoffen, dass Nagelsmann gegen die Köpenicker wieder an der Seitenlinie stehen darf. Die bisherige Bilanz gegen Union sieht schließlich alles andere als gut aus: In den bisherigen vier Partien seit dem Aufstieg der Berliner 2019 setzte es für den Rekordmeister zwei Niederlagen, die anderen beiden Spiele endeten unentschieden.

"Am Samstag bei Union wird es mit Sicherheit auch ein emotionales Spiel, in dem wir von Anfang an die Zweikämpfe und die Art und Weise des Gegners besser annehmen müssen", meinte Nagelsmann-Vertreter Toppmöller nach dem Pokal-Desaster in Gladbach: "Dort müssen wir auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen." Am besten mit einem physisch anwesenden Chefcoach auf der Bank.