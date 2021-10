DFB-Pokal im Ticker zum Nachlesen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern jetzt live - Endstand 5:0

Halbzeit-Fazit: Was für eine Albtraum-Hälfte! Die Bayern standen von Anpfiff weg komplett neben der Spur und wurden insbesondere in den ersten 20 Minuten nach Strich und Faden vorgeführt. Hinten leisteten sich die Münchner gegen bemerkenswert mutige Gladbacher zahlreiche Fehler und ließen sich vom Tabellenzwölften zeitweise herspielen. Auch im Mittelfeld fehlt jegliche Souveränität, von der Ballsicherheit des Mittelfeld-Duos Kimmich/Goretzka ist kaum etwas zu sehen. Die Offensive um Lewandowski, Gnabry und Sané strahlt abgesehen von einem unplatzierten Schuss in die Arme von Sommer ebenfalls noch überhaupt keine Gefahr aus.

Die Bayern müssen sich in der Kabine nun unbedingt komplett neu sortieren und im zweiten Durchgang ein ganz anderes Auftreten an den Tag legen, um hier auch nur ansatzweise irgendeine Chance auf ein Weiterkommen zu haben. Ob sich Nagelsmann in die Kabine schalten lässt, um seine Spieler an der Ehre zu packen?